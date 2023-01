Rytmus je zas o rok starší: Pozrite na to nádherné blahoželanie od Jasminy a synčeka Sanela!

Patrik Rytmus Vrbovský včera (3.1.) oslávil svoje 46-te narodeniny. Raper deň netrávil s nikým iným ako svojou milovanou rodinou. Jasmina dokonca zverejnila, ako mu aj so Sanelom krásne blahoželali.

Rytmus svoju rodinu miluje nadovšetko na svete a dáva to patrične najavo. Určite ho teda potešilo to, ako mu v jeho deň vyznala city manželka Jasmina Alagič. "Muž mojho života, želám Ti aby si sa na seba mohol aspoň na deň pozrieť mojimi očami. “Rytmus” nie je ani zďaleka to najsilnejšie čo v sebe nosíš…A to si stráž, chráň, uchovaj a nechaj stále rásť a ja niekde tu, vždy na blízku, Ti budem dávať všetko čo Tvoja duša potrebuje," napísala na svojom profile na sociálnej sieti.

Okrem vyznania však moderátorka zverejnila aj video malého Sanela, ktorý otcovi na narodeniny vbehne do spálne a na plné hrdlo spieva "Happy Birthday." Viac si už pozrite na podarenom videu.