Prvé slová Jeremyho Rennera po dramatickej nehode s pluhom: Je herec konečne z najhoršieho vonku?

Herec Jeremy Renner (51), ktorý bol po nehode v kritickom stave, teraz podstúpil dve operácie, pri ktorých mu chirurgovia umiestnili kovové kolíky na nohu. Aktuálne je pri vedomí a rozpráva. Čo sa teda v osudný deň skutočne udialo?

Renner pomáhal členovi rodiny s autom, ktoré v nedeľu uviazlo v snehu, vysvetlil šerif okresu Washoe Darin Balaam na tlačovej konferencii v utorok popoludní, píše Daily Mail. Použil snežný pluh, aby úspešne pomohol členovi rodiny. Pri tom použil pluh s hmotnosťou približne 6,5 tony.

Následne z pluhu vystúpil a išiel sa s rodinou porozprávať, keď zbadal, že sa na neho stroj valí. Herec sa ešte snažil dostať dnu, no už bolo neskoro a pluh ho prešiel. Hoci v okolí nebol žiadny lekár, susedia mu poskytli adekvátnu prvú pomoc.

Jeremy Renner bol okamžite transportovaný do nemocnice a odovzdaný do rúk lekárov, kde ho čakali dve náročné operácie. Herec nominovaný na Oscara utrpel poranenie hrudníka a iné ortopedické zranenia, spresnila nemocnica. Rennerova rodina by chcela vyjadriť svoju vďačnosť neuveriteľným lekárom a sestrám, ktoré sa o neho starajú. „Všetci sú nesmierne ohromení a oceňujú príval lásky a podpory od jeho fanúšikov,“ odkázala starostka mesta.