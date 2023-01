Pribudla ďalšia hviezda do hudobného neba: Držiteľka Grammy († 74) prehrala boj s rakovinou

Vo veku 74 rokov zomrela na rakovinu americká speváčka Anita Pointerová, druhá najstaršia zo štyroch sestier z zoskupenia The Pointer Sisters, ktoré sa preslávilo v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

O sobotňajšom (31.12. 2022) skone hudobníčky v nedeľu informoval spravodajský server BBC. Skupina je známa okrem iného vďaka hitom Jump (For My Love) alebo Fire. Pointerová zomrela doma v Beverly Hills obklopená rodinou, informoval speváčkin hovorca Roger Neal. "S Anitou sa stalo nebo krajším miestom," uviedla rodina vo vyhlásení.

Sestry začali spievať v ranom veku v kostole kalifornskom meste Oaklandu, v ktorom kázal ich otec. Najprv sformovali duo sestry June a Bonnie, ku ktorým sa neskôr pridala Anita, ktorá predtým pracovala ako sekretárka. Neskôr sa k The Pointer Sisters na čas pridala Ruth, teraz posledná zo sestier, ktorá ešte žije. Bonnie skupinu v roku 1979 opustila a vydala sa na sólovú dráhu.

V roku 1973 vydala kapela debutový album, ktorý niesol jej meno a na ktorom sa mieša funk, soul a R & B. Prelomovým hitom albumu sa stala skladba Yes We Can Can, ktorá v čase rasových nepokojov v Spojených štátoch vyzývala k jednote a tolerancii. V roku 1975 skupina dostala cenu Grammy za spevácky výkon v country piesni Fairytale. Ocenenie zostáva raritou v žánri, ktorému dominujú belošskí interpreti.

Počas celých 80. rokov sestry figurovali v amerických hitparádach. Hity, ku ktorým sa ďalej radia napríklad He's So Shy či Neutron Dance, obstáli podľa BBC v teste časom a dodnes sa často hrajú. Druhá z uvedených skladieb je na soundtracku k akčnej komédii Policajt v Beverly Hills.