Slávna kuchárka vyhlásila vojnu vianočným zvrhlostiam: Toto Briti nechceli počuť!

Slávna britská kuchárka Nigella Lawsonová v minulosti stavala svoju popularitu na receptoch, ktoré patrili medzi hriešne nezdravé. Bezuzdné pôžitkárstvo bolo dlho tým, čo jej značku dobre predávalo. Pred rokmi však sama začala variť diétnejšie a výrazne zoštíhlela.

Z Nigelly sa najnovšie stala kritička vianočných stravovacích zvrhlostí. Vyhlásila, že ak nechce človek vyzerať ako nafúknutá troska, mal by sa „obscénnemu pôžitkárstvu“ vyhnúť. V podcaste The News Agents povedala, že ľudia by sa mali pred slávnostnou hostinou vzdať predjedál.

„Neviem, prečo ľudia robia predjedlá na vianočnú večeru. Nikdy som to nerobila, vyzerá to potom ako šialenstvo. Ale tiež si myslím, že sa to u mnohých ľudí stáva akýmsi obscénnym, prehnaným pôžitkárstvom. Takže ľudia nejedia, pretože im je to príjemné. Jedia, pretože nejako cítia, že je to čas, kedy by sa mali nepretržite napchávať a bez prestania do seba ládovať rôzne veci,“ vyhlásila Nigella.

Na otázku, či ľudia jedia príliš veľa kvôli biblickým smrteľným hriechom „chamtivosti a obžerstva“, odpovedala: „Áno, a môžu zájsť príliš ďaleko. Chcete sa cítiť nasýtení a vďační, ale nechcete byť nafúknutá troska. Oslava jedla s rodinou je niečo, čo by sme všetci, ak môžeme, mali robiť s vďačnosťou. Ale rozhodne cítim, že nemám záujem tento rok kupovať darčeky ľuďom, ktorí ich nepotrebujú. Môžete im dať kartičku, v ktorej napíšete, že ste darovali namiesto darčeka peniaze na charitu, aby ste mali pocit, že urobíte niečo dobré. Chcete osláviť to, že ste so svojou rodinou, a to spôsobom, ktorý bol dva roky kvôli pandémii zakázaný, ale nechcete, aby to bolo obscénne.“