Na Vianoce chcem len teba? To nesedí! Odpadnete, aký majetok zarobil Mariah Carey tento hit

Speváčka Mariah Careyová nedávno žiadala o registráciu obchodnej značky Queen of Christmas (Kráľovná Vianoc). Americké úrady jej nevyhoveli, aj keď kráľovnou Vianoc svojim spôsobom už je.

Jej hit All I Want For Christmas Is You patrí od roku 1994 k najhranejším songom sezóny na planéte. Okrem toho jej zarába milióny dolárov ročne. Každý rok je to podľa odhadov vyše šesť miliónov dolárov! Podľa magazínu Forbes za necelé tri dekády presiahol zárobok z tejto skladby hodnotu osemdesiatich miliónov dolárov.

Vianočný hit Mariah Careyovej sa pravidelne drží v rebríčku Billboard 100 na 1. mieste od začiatku decembra do začiatku januára.

„Keď som pesničku vydala, získavala na obľube skôr postupne. Bola populárna, ale nie tak, ako je teraz. Mám pocit, že ľudia s piesňou vyrástli a stala sa súčasťou ich životov, slávenia Vianoc. Vďaka tomu sa cítim naozaj hrdá, hovorím to ako niekto, kto má Vianoce tak rád,“ vyhlásila nedávno Mariah v rozhovore pre Entertainment Weekly.

Vlani v decembri dostala päťnásobná držiteľka Grammy veľmi špeciálny darček, keď si za melódiu vyslúžila diamantovú cenu RIAA (Recording Industry Association of America).