Plačkovej predvianočné starosti: Priznala problémy s Dionom, to nie je všetko!

Aj kráľovná Instagramu žije Vianocami, zďaleka to však nie je ideálne! Ako to vyzerá v domácnosti mladej mamičky Zuzany Štraus Plačkovej (31)?

Štedrý deň je aj o darčekoch a trocha sviatočného materializmu k nemu patrí. Rovnako aj krásne vianočné balíčky a prekvapenia. Ale to nie je len tak! Čo v prípade, ak zistíte, že vám balenie vôbec nejde a s páskou a nožnicami si nedokážete poradiť? Plačková sa na Instagrame zdôverila, že zručnosť nie je jej silná stránka, vyriešila to však šalamúnsky. Influencerka nakúpila darčekové tašky a uľahčila si robotu! Inšpirujete sa?

Nie so všetkým je to však také jednoduché. Zuzanin malý synček Dion si prechádza tým, čím všetky bábätká, rastú mu prvé zuby a jeho mame sa tak začali bezsenné noci. Ako povedala, od jedenástej večer mala čo robiť až do tretej do rána.

"Toto budú sviatky, so zúbkami," povzdychla si na Instagrame. Plačková tak sviatky privíta unavená a nevyspatá, čo však neznamená, že sa na ne neteší.