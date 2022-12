Týždeň v šoubiznise: Triky slovenskej kráľovnej podvodov, trápenie Sone Valentovej a Dírerov emotívny moment

Máme za sebou ďalší decembrový týždeň, ktorý bol plný celebritných udalostí, zábavných, vážnych aj smutných. Čo sa dialo v šoubiznise? Pozrite si, aké témy najviac rozvírili hladinu, tu je výber toho najklikanejšieho!

Mária G., ktorá v Grécku podvodným spôsobom prespávala a jedla v hoteloch, za ktoré nezaplatila, mala veľmi pochybné meno aj doma na Slovensku.

Nový Čas sa pokúsil zistiť viac o žene, ktorej biznis model nápadne pripomína postavu z netflixového seriálu Inventing Anna. Ľudia, ktorí sa s ňou stretli, hovoria, že bola vypočítavá, rozhodne nebola hlúpa, a okolie si vedela získať. Kontakty sa však snažila získať aj v prominentnom či právnickom prostredí.

Soňa Valentová († 76) je už v nebi. Herečka dlhé roky patrila k popredným osobnostiam kultúrneho života na Slovensku a zanechala po sebe nezmazateľnú stopu. Pred smrťou si však veľa vytrpela.

Od roku 1967 pôsobila v Činohre SND, a to až do osudného roku 2016, keď sa jej celý život nenávratne zmenil.

Aj v politickej relácii môže byť miesto pre city. Pred pár dňami to ukázal moderátor politickej diskusie televízie TA3 V politike Richard Dírer (46), ktorý začal program príbehom o žene, ktorá celý život tvrdo pracovala, no skončila s almužnou a zakrátko po odchode do dôchodku prepracovaná zomrela. Až neskôr Dírer zdôraznil, že ženou, o ktorej hovorí, je jeho zosnulá matka.