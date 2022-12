Karin Haydu a Dominika Cibulková majú o vianočných darčekoch jasnú predstavu: Ženu nič nenaštve viac...

Lámete si hlavu a neviete, čo kúpiť svojej polovičke na Vianoce? Máte na to už len posledných pár dní. Rozhodli sme sa preto poprosiť známe tváre, aby nám dali svoje zaručené tipy na darčeky.

Zážitkové darčeky sú najlepšie



Karin Haydu (45)

Herečka je zástancom toho, že najkrajšie darčeky sú zážitkové. „Základom správneho výberu pre obdarovanie partnera je poznať jeho priania a túžby. Najkrajšie darčeky sú tie, ktoré nám ostanú navždy, a to sú práve tie zážitkové,“ hovorí Karin.

„Originálne a nezabudnuteľnú sú najmä výlety na rôzne krásne miesta, let balónom, splav rieky, zoskok padákom alebo aj návšteva nejakého kultúrneho podujatia. Treba dopredu nenápadne zistiť, čo by sa vášmu partnerovi páčilo a staviť na istotu.“

Šperk je neobyčajný



Dominika Cibulková (33)

„Šperk je niečo, čo sa kupuje maximálne raz až dvakrát do roka, na narodeniny a, samozrejme, na Vianoce. Poradila by som teda mužom kúpiť neobyčajný darček, mal by byť naozaj špeciálny,“ hovorí tenistka, ktorá je milovníčkov trblietavých kameňov.

„Môj muž ma pozná, takže vie, že ma poteší šperkom alebo nejakou kabelkou, možno aj kožuchom, proste vecou, ktorá sa kupuje na výnimočnú príležitosť, akou tieto najkrajšie sviatky v roku bezpochyby sú. Myslím, že ženu nenaštve nič viac, ako keď dostane priemerný darček, nehovorím hodnotou, ale nápadom.“



