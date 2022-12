Jojkárski moderátori sa poriadne odviazali: Odpadnete, do čoho sa Parišková a Mečiar navliekli!

Krásna princezná a tak trochu smiešny čarodejník. Moderátori jojkárskeho spravodajstva Aneta Parišková (49) a Ján Mečiar (52) sa zahrali na hlavné postavy z kultového seriálu Arabela, ktorý baví celé generácie.

Seriál Arabela, v ktorom si hlavné úlohy zahrali Jana Nagyová a Jiří Lábus, neodmysliteľne patril k ich detstvu. „Určite áno, v tých časoch, keď sa vysielali premiéry, to bol absolútny trhák. Nikdy som si ho nenechal ujsť, mal som to napozerané,“ smeje sa Ján Mečiar a jeho kolegyňa dodáva: „Tento seriál som videla veľakrát. A pesničku Keby som bola princezná Arabela som si spievala hádam miliónkrát. Upravovala som si jej slová podľa aktuálnej situácie. Pospevujem si ju dodnes, a tak ju poznajú aj moji synovia.“

Návrat do detstva



Prevteliť sa do kože krásnej princeznej sa Anete veľmi páčilo. „Keby bol prsteň, ktorý som mala na prste, naozaj zázračný, bolo by to dokonalé,“ smeje sa. „V každom prípade som sa v úlohe Arabely vrátila do detstva, keď som snívala o tom, čo všetko by som s tým zázračným prsteňom dokázala vyčarovať... Napríklad keď som vysávala, tak som si do hluku vysávača spievala: ,Keby som bola princezná Arabela, tak upratovať by som už nemusela...‘ Teraz by som pre všetkých ľudí vyčarovala zdravie, šťastie, lásku a mier.“ Prsteň by bral aj náš novodobý Rumburak, a nielen ten...



