Spevácka diva opäť ukázala dokonalé telo: Dara Rolins v sexi bielizni! Vždy pripravená, odkazuje

Dara Rolins (50) len pred pár mesiacmi s priateľom Pavlom Nedvědom predčasne oslávila svoje päťdesiate narodeniny. Pri pohľade na speváčku by ste jej toľko ale sotva hádali, postavu má ako lusk!

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Speváčka Dara Rolins už dlhšie spolupracuje so známou značkou spodnej bielizne, a tak nie je tajomstvom, že na svoj profil na sociálnych sieťach pridáva často veľmi dráždivé fotografie. Inak tom nebolo ani tentoraz. Z najnovšieho záberu muselo viacerým pánom zostať pekne horúco.

Dara na fotke pózuje v červenej spodnej bielizni a píše: "Som presvedčená, že duch Vianoc by mal preniknúť aj do vašej postele. If you know what I mean (Ak viete na čo myslím, pozn. red.)." Diva dodáva, že počas chladných zimných večerov sa nejak treba zahriať. "Dôležité je byť VŽDY pripravená," píše na záver.

Fotografiu božskej Dary nájdete vo fotogalérii.