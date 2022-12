Patrícia Vittek odhalila desivé momenty svojho života: Prešla som si chorobami aj klinickou smrťou!

Speváčka Patrícia Vitteková (42) si vo svojom živote prešla mnohým. Či už išlo o stroskotané manželstvo alebo choroby, s ktorými sa musela potýkať. Teraz sa ale rozhodla detailnejšie prezradiť, ako ju život potrápil.

Patrícia sa rozhodla so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti podeliť o všetko to, čo jej v poslednej dobe život priniesol. Speváčka píše o tom, že jej doma vždy hovorili, že príliš dôveruje ľuďom a opakovane im dáva nové šance. Napriek tomu, že ju ľudia podviedli, sklamali a využili, stále im dávala druhé šance. "Počúvala som a počúvam...vidíš mami," odkazuje Patrícia mame, ktorá ju vystríhala pred životnými nástrahami.

"Paťa, a to nehovorím o tebe a láske, ktorú preukážeš, staráš sa, miluješ ako blázon, daruješ srdce aj obličku, a keď ta sklamú, odpúšťaš, aj keď nakoniec obchádzaš," cituje svoju mamu Vitteková. Často sa jej vraj pýta, prečo vždy povie to, čo cíti a hlavne to čo nemusí. Mama jej radí aby sa v týchto veciach trochu zmenila, lebo ľudí sú akí sú. Rozhodla sa ju počúvnuť.

Vitteková tak začala podľa vlastných slov meniť svoj život. "Tak som sa zamyslela, začala veľa čítať, študovať. Prešla som si chorobami, vzťahmi, "chybami, ktoré mi brali spánok", prázdnou peňaženkou, mojim najväčším dobrodružstvom s klinickou smrťou cez Buffo - stranou života ktorú voľným okom nevidíme, lebo sa to dá len bez ega a srdcom, preto o tom odmietam rozhovory," odhalila svoje súkromie.

Svoje okolie si veľmi pretriedila a vyberá si spoločnosť, v ktorej sa vyskytuje. Hovorí, že nezmenila seba, ale len to, s kým trávi čas a komu skutočne dôveruje. "Viem, že to nie ja som tu dnes tá, čo si ešte musí prejsť cestu, ja tú svoju už poznám a idem ďalej. To nie ja som tá, ktorú svet a život musí a má ešte veľa naučiť a zmeniť," dodáva na záver tajomne.