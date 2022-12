V rodine Moniky Bagárovej zavládla obrovská radosť: Zásnuby! Tak toto by ste veru nečakali

Speváčka Monika Bagárová (28) len pred dvomi rokmi porodila dcérku Rumiu zápasníkovi Makhmundovi Muradovi, ale žiaľ, vzťah im nevyšiel. Bagárová však sama dlho neostala, momentálne žiari po boku novej lásky.

Rodáčka z Brna sa do povedomia verejnosti dostala vďaka šou Superstar, kde zahniezdila už v roku 2009. Napriek tomu, že sa jej vyhrať nepodarilo, pre jej spevácku kariéru to bol hotový raketový štart. Aj keď po hudobnej stránke sa jej darilo, v osobnom živote si šťastie stále hľadala. Keď sa už zdalo, že našla lásku svojho života, so zápasníkom Muradovom išli od seba.

Bagárová sa na sociálnych sieťach prezentovala sama a tvrdila, že je tak šťastná. Sama totiž úplne nebola, ostala jej krásna dvojročná dcérka Rumia, ktorá sa pre ňu stala stredom vesmíru. Vo dvojici to ale dlho neťahali, len nedávno Monika oznámila, že tvorí pár s podnikateľom Leom.

Pokiaľ by ste si mysleli, že sa do toho nový párik až príliš obul, nie sú to oni, kto oznámil nečakané zásnuby. Brať sa totiž budú Bagárovej rodičia! "Mamka dnes oslavuje 47 narodeniny. A otec ju po 30 rokoch spoločného života požiadal o ruku," zverila sa na sociálnej sieti ich dojatá dcéra. Svadba by sa mala uskutočniť budúci rok.

Monika Bagárová je za svojich rodičov vďačná a želá im len to najlepšie do ďalšieho života. "Ďakujeme s Natálkou, za to, ako ste nás vychovali. Za to, že máme urovnané životné hodnoty a nikdy nám nechýbala láska, porozumenie a otvorená naruč," vyznala na záver svoje pocity speváčka.

