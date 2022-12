Bolestivá rana pre Tinu Turner: Prežila už druhého syna! Ronnieho († 62) našli mŕtveho vo vlastnom dome

Prišla o druhého syna! Speváčka Tina Turner (83) stratila v roku 2018 svojho staršieho syna Craiga († 59), ktorý spáchal samovraždu. Prešli iba 4 roky a začala pripravovať pohreb druhému synovi. Ronnieho († 62) nehybné telo objavili v jeho dome susedia.

Rocková diva, ktorá sa preslávila množstvom hitov, sa vyrovnáva so stratou druhého syna - Ronnieho. Muža, ktorý sa okrem iného v Hollywoode preslávil aj ako herec vo filme „What‘s Love Got to Do With It“ v 90. rokoch, našli v piatok mŕtveho v jeho dome v San Fernando Valley. Ako informoval portál TMZ, nehybné telo objavili susedia a na miesto privolali záchranárov.

Aj napriek enormnému úsiliu boli pokusy o jeho oživenie neúspešné. Ronnie dlho bojoval s rakovinou a mal aj iné zdravotné problémy. Hviezdna speváčka tak prežila už druhého syna. S Ronniem pritom niekoľkokrát vytupovala na koncertných turné po Spojených štátoch aj v Európe. Bol talentovaný hudobník, ktorý hral na gitaru.

V roku 2018 si jej najstarší syn Craig zobral život. S jeho odchodom sa vyrovnávala ťažko. „Netuším, čo ho zrazilo k zemi. Ibaže by to bolo niečo súvisiace so samotou,“ povedala pred štyrmi rokmi v jednom z prvých rozhovorov po smrti Craiga.