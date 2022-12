Exmodelka o princeznej Diane: Delili sme sa o jedného muža! Pridala aj pikantné detaily

Bývalá modelka Annie Cardoneová pred rokmi dostala od egyptského podnikateľa Dodiho Al-Fayeda zásnubný prsteň. Napriek tomu sa jeho manželkou nestala. Rozišla sa s ním a on ostal s princeznou Dianou.

Bývalá modelka vyhlásila, že bohatý podnikateľ chodil istý čas s ňou aj s Dianou zároveň. A že si dodnes vyčíta, že nedala Dodimu druhú šancu, o ktorú žiadal. Možno by on aj Diana dnes ešte žili.

„Keby som mu dala ešte šancu, bolo by všetko inak? Zmenila by sa história? To je bremeno zodpovednosti, ktorú cítim. Keď som ho videla naposledy, prosil o ďalšiu šancu. Plakal. Vzlykal. Hovoril mi, že ma miluje, a bolo neuveriteľne ťažké ho takto vidieť. Stále sa tým zožieram,“ zverila sa Cardoneová denníku The Sun.

Päťdesiatsedemročná Annie žije v Canterbury v grófstve Kent a na svojho bývalého spomína so slzami v očiach. „Bol to neuveriteľne dotykový človek, bol milujúci a sladký. Bolo to veľmi vášnivé a intenzívne,“ prezradila.

O Diane povedala jediné: „Obe sme mali veľké šťastie, že sme boli na strane príjímateliek jeho lásky. Nebolo mnoho takých žien.“ Päťkrát vydatá Annie sa s Dodim stretla v lete 1996 v najdekadentnejšom londýnskom nočnom klube Tramp.