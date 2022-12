Dara slávi okrúhle narodeniny: Toto sú slová sebavedomej zrelej ženy! Dámy, berte si príklad

Pre Daru Rolins je 7. december každoročne výnimočným dátumom. Dnešok je však ešte dôležitejší! Speváčka oslavuje jubilejné 50. narodeniny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"7.12. je dnes a aj keď mám narodeniny každý rok, tieto sú výnimočné. 50 je mocné číslo a ja som šťastná, že som šťastná, zdravá, milovaná," napísala na Instagrame umelkyňa.

Speváčka prezradila fanúšikom viac zo svojej osobnej filozofie: "Každý deň sa dívam rovnako zvedavo na to, čo ďalšieho mi život prinesie a za tie roky som sa naučila prijať všetko ako "boží plán". Osud, proste niečo, čo má v mojom živote miesto, z čoho sa mám poučiť, pochopiť, zoceliť, alebo iba obyčajne radovať." Speváčka zdôraznila, že berie všetko, "pretože TO je život".

Speváčka nezabudla spomenúť ani svojich fanúšikov a rodinu. "Ďakujem za všetky zážitky, ďakujem za Lolu, za svoju skvelú rodinu, lásku a ďakujem aj za vás, za miesto vo vašom srdci. A dopredu za všetky dnešné priania, virtuálne objatia v komentoch tu, na mojom účte. Aj vďaka vám som kto som, kde som," poďakovala sa.

Pri príležitosti svojej päťdesiatky Dara organizuje megakoncert v pražskej O2 aréne. Obrovský priestor sa jej podarilo vypredať v rekordnom čase do posledného miesta. Speváčke sa splnilo to, o čom mnohí len snívajú. Koncom januára si tak vychutná potlesk 18-tisíc ľudí.

„Zrejme som bola jedinou, ktorá bola skeptická voči predaju lístkov do obrovskej O2 arény. Mala som prirodzený rešpekt k priestoru a nebola som taká sebavedomá frajerka, že to dám na šupu. Keď sa to však začalo tak dobre predávať, pochopila som, že už je asi vyhraté. Stále to ešte spracovávam,“ povedala Dara Novému Času.