Toto, že je idol všetkých žien? Sexsymbol by ste hľadali márne: Herec je zmenený na nepoznanie!

Muž, ktorého netreba predstavovať. Hrdina ženských sŕdc aj akčných Marveloviek. O kom je reč? Predsa o predstaviteľovi kultového superhrdinu Iron Mana!

Herec Robert Downey Jr. sa považuje za skutočného hollywoodskeho fešáka. Najnovšie zábery však pôsobia ako keby to snáď ani nebol on. Čo sa to s americkým sexsymbolom stalo?

Podľa najnovších informácií pracuje aktuálne na svojom novom projekte. Downeyho Juniora fotografi nachytali v Los Angeles, ako si vykračuje so scenárom v ruke a vysvetľuje niečo štábu. Malo by ísť o dramatický seriál s názvom The Sympathizer, kde by si mal zahrať aj Robert Downey Jr.

Fotografie herca v kostýme nájdete vo fotogalérii.