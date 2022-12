Doteraz nezverejnené fotky Márie Kráľovičovej († 95) uzreli svetlo sveta: Pozrite, ako na nich žiari!

V utorok (6.12.) zasiahla Slovensko smutná správa o úmrtí legendárnej herečky Márie Kráľovičovej († 95). Na doskách Slovenského národného divadla strávila neuveriteľných 74 rokov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Bola Oféliou, Júliou, svätou Janou, stvárnila Čechovove hrdinky i Marylin Monroe. Osudnou sa jej stala Sládkovičova Marína. Jedno mali ale tieto divadelné úlohy spoločné - Mária ich spravila nezabudnuteľnými.

Stretnúť túto dámu bolo cťou pre nejedného človeka. To môže povedať aj jeden z najznámejších slovenských fotografov Lukáš Kimlička. Mal tú česť, že sa mu Kráľovičová stihla postaviť pred objektív. Keď sa dozvedel o jej úmrtí, zverejnil doposiaľ nezverejnené fotografie "našej Maríny".

"Pamätám si ze som mal veľký stres keď som s ňou mal fotiť. Úplne zbytočne. Marína prišla do ateliéru ako neriadená strela," píše Kimlička s pokorou. Spomína hlavne na jej úžasnú energiu: "Toľko optimizmu, energie a šťastia priniesla so sebou, že na to spomínam dodnes." Na záver dodáva len krátke a láskavé "odpočívajte v pokoji Marína".