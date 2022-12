Pavlína Pořízková posiela ľuďom dôležitý odkaz: Odmieta to, čo diktuje spoločnosť! Povedala to na rovinu

Modelka Pavlína Pořízková (57) je nádherná žena a razí filozofiu, že nepotrebuje žiadny make up, aby sa niekomu páčila. Jej talent sa prejavil aj mimo prehliadkového móla, keď prednedávnom napísala a vydala knihu.

Pavlína sa snaží šíriť osvetu, že vek je len číslo a žena nemusí byť vždy len dokonale upravená, aby sa páčila. Na začiatku mesiaca pridala Pořízková fotografiu, kde by ste známky vylepšenia len márne hľadali. "Unavená, ale veľmi spokojná, 57-ročná žena skoro ráno, ktorá nemá čo skrývať," napísala pod fotografiu.

Všetkým ľuďom, ale posiela odkaz, ktorý by mali brať ako posolstvo. Nerozumie prečo by sa mala hanbiť za svoju tvár s vráskami, keď to odráža celé jej prežívanie a život. "Starnutie nie je choroba. Treba ho oslavovať za to, čím je. Rast a zmena," dodala modelka na záver.

