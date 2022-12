Je koniec! Kolárovský sa rozišiel s priateľkou a je zas voľný: Dal jej košom kvôli sexi Nízlovej?

Počas posledných dní zo svojho profilu na sociálnej sieti spevák Matúš Kolárovský alias Yael nenápadne odstránil množstvo fotiek. Všetky zábery s jeho priateľkou Nikolou nenápadne zmizli. Dôvodom je rozchod!

Mladý talent to prezradil len nedávno, a veľmi sa v tom nechcel "rýpať", keďže je to čerstvé. To, že je znovu single prezradil v rozhovore pre Plus 7 dní a uviedol aj prečo sa tak stalo.

Matúš Kolárovský sa dostal do povedomia aj vďaka seriálovému hitu Pán Profesor, kde stvárnil jedného zo žiakov. Okrem herectva to ale exotického mladíka vždy lákalo k hudbe a preto neváhal a pustil sa do nej naplno. Na konte už má nejednu pieseň, ktorú môžeme počuť aj so slovenského éteru.

Tí, ktorí Yaelovej hudobnej tvorbe neholdujú, ho skôr poznajú vďaka Veronike Nízlovej. V roku 2021 totiž dvojica priznala, že i keď spolu netvoria pár, práve Matúš je otcom prvorodenej Nei. Krátko po tomto ozname ale šoubiznis obletela novinka, ktorá Nízlovú v spevákovom živote nezahŕňala. Matúš začal chodiť s priateľkou Nikolou. Tomu je však teraz koniec. Prečo?