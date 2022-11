Kráľ Karol sa rozhovoril: To by o sebe prezradil málokto! Na popularite mu to nepridá

Britský kráľ Karol III. si o sebe myslí, že je strašne a až prehnane ambiciózny. To môže niektorým liezť na nervy, ale on jednoducho miluje najťažšie výzvy.

Keď mu niekto naznačí, že by mal od svojho zámeru upustiť, pretože je to príliš tvrdý oriešok, jeho to naopak ešte viac nadchne a podporí v tom, aby pri svojom zámere zotrval.

Tieto vyhlásenia Karol robí v novom televíznom dokumente o obnove škótskeho panstva Dumfries, ktoré pochádza z 18. storočia a na ktorom pracuje už desať rokov. Teda s rekonštrukciou nehnuteľností a revitalizáciou okolia začal ešte ako princ z Walesu počas života svojej matky Alžbety II.

Karol začal projekt v roku 2007, kedy viedol konzorcium, ktoré za schátralé panstvo zaplatilo štyridsaťpäť miliónov libier, aby pomohol znevýhodnenej miestnej komunite a vytvoril pre ňu pracovné miesta.