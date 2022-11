Fanúšikovia Michaela Flatleyho si prídu na svoje! Jeho svetoznáma výpravná tanečná šou Lord of the Dance sa opäť predstaví na Slovensku. V prípade, že by ste ale nevedeli o čo presne ide, vedúca tanečnica Lauren Clark vám to vysvetlí. Porozprávala nám o tom aké náročné je udržiavať sa vo forme, ako tanečníci zvládali obdobie covidu a v neposlednom rade, čo zaujímavé si pre vás v najnovšej šou pripravili. Viac sa dozviete už v našom videu.