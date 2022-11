Tretia svadba Nely Pociskovej bola opäť na nečisto: Filip, poď už konečne do toho, na čo ešte čakáš?!

Herečka a speváčka Nela Pocisková (31) už dlho tvorí pár s hercom Filipom Tůmom (44). Dvojica spolu vychováva dve krásne deti Hektora (6) a Lianu (4). Je známe, že zobratí nie sú, ale teraz sa Nela ukázala v rozprávkových svadobných šatách.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ešte v septembri sme sa herečky pýtali či im už zaznejú svadobné zvony. Herečka vtedy povedala, že svadba pre ňu nie je vec, ktorá by sa mala zanedbávať a má vysokú hodnotu. „Ja som to od začiatku chcela inak. Chcela som najskôr svadbu a potom deti, ale keďže to bolo naopak a prišlo prvé a druhé dieťa, tak sme to potom prestali riešiť,“ priznala. Ísť pred oltár v bielom teda nie je pre mamičku zásadnou prioritou. „Samozrejme, niekedy nad tým premýšľam, ale my sa aj bez toho vnímame ako plnohodnotná rodina,“ dodala.

V bielom sa Nela ukázala len kvôli svojej postave v seriáli Nemocnica z produkcie televízie JOJ. "To zas budú otázky. Nie nevzali sme sa stále, ale asi by som už mala... Mala by som tie šaty raz zažiť, v seriáli to bolo už tuším po tretí krát," smeje sa Pocisková. Veľký deň sa síce nekoná, ale nevesta by bola určite nádherná. Veď posúďte sami!

Fotografie Nely v svadobných šatách nájdete v našej fotogalérii.