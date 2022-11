Influencerka posiela drsný odkaz hejterom: Pre všetkých, čo si myslia, že sa celé dni len natáčame!

Mladej influencerke a víťazke dvanásteho ročníka reality šou Farma už praskli nervy! Xénia Gregušová (22) sa rozhodla nedržať jazyk za zubami a všetkým povedať, ako sa veci naozaj majú.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Dlho znášala negatívne komentáre, ale tentoraz jej pohár trpezlivosti pretiekol. Ako každý influencer, tak aj Xénia sa pravidelne stretáva s ľudmi, ktorí sú názoru, že celé dni nič nerobí a za to dostáva veci zadarmo. Teraz sa ale rozhodla chrániť nielen seba, ale aj ostatných, čo využívajú sociálne siete ako svoje živobytie.

Najprv chcela osočovanie ignorovať ako vždy, ale jedna vytrvalá používateľka jej písala stále dookola nové komentáre. "Neskutočné, akí dokážu byť ľudia neprajní a závistliví. Nevideli ste to, že celé dni sme niekde behali, vybavovali veci...Nevideli ste to, že som mala nejaký termín, aby som poslala video na schválenie," píše vo vyjadrení Xénia.

Influencerka sa snažila sledovateľom aj hejterom slušne vysvetliť, že aby odpropagovali nejaký produkt, vyžaduje si to veľmi veľa úsilia a tvrdej práce. Často to zaberie dni aj týždne a vôbec to nie je len o natáčaní videí. "Takže aby ste vedeli, nie je to len také pekné a easy ako to vy vždy na Instagrame vidíte. A toto nepíšem len za seba, ale za všetkých influencerov, o ktorých si možno niektorí myslíte, že celé dni nič nerobia, len sa natáčajú," dodala na záver.

Celé vyjadrenie Xénie Gregušovej nájdete v našej fotogalérii.