Mladý herec sa odhodlal k odvážnemu činu: Oliver Oswald zažíva svoje historické prvýkrát!

Všetko je raz po prvýkrát! Také niečo si povedal aj moderátor a herec, známy z populárneho seriálu Oteckovia, Oliver Oswald (21), ktorý sa po prvý raz odhodlal ku veľmi dôležitej veci. O čo ide?

Mladý talent sa už včera podelil s fanúšikmi o veľmi pekné gesto, na ktoré sa v piatok (25.11.) chystá. Ide prvýkrát v živote darovať krv. Humor ho neobchádzal, aj keď podľa vlastných slov, nevedel čo má čakať. "Dvanásť hodín predtým žiaden alkohol, takže v sobotu asi nechoď darovať krv," žartuje Oliver vo videu, v ktorom sa prihovára svojim sledovateľom na sociálnej sieti. "Ako sa budem cítiť, či mi bude zle, neviem. Nikdy som nebol a neviem čo mám od toho čakať. Tiež som zvedavý," dodáva.

Pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, sa vybral rovno po odvysielaní rannej šou, ktorú moderuje. Mladý herec sa ale priznal, že úplne s ľahkosťou do neberie. "Trošku som vystresovaný, ale všetci ma ukľudňujete, že to je úplne v pohode. Tak verím, že to tak bude," napísal na svojom profile Oliver Oswald. Určite si však uvedomuje, že robí správnu vec, keď už sa k niečomu takému odhodlal.