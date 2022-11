Týždeň v šoubiznise: Nagyov konflikt s fanúšikmi, ťahanice o Desmod a nepokoje v Kollárovom háreme

Aj uplynulý týždeň bol plný celebritných udalostí, zábavných, vážnych aj smutných. Čo sa dialo v šoubiznise? Pozrite si, aké témy najviac rozvírili hladinu, tu je výber toho najklikanejšieho!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Spevák Peter Nagy (63) pôsobí na hudobnej scéne už 37 rokov. Za toto dlhé obdobie dokázal nahrať veľa hitov, pričom niektoré z nich doslova zľudoveli. Umelec naďalej spieva, tvorí a ešte donedávna sa tešil z vrtkavej priazne fanúšikov.

Mnohí z nich sú však v poslednom období čoraz viac kritickí a dávajú to Petrovi poriadne najavo. Naposledy mu jeho obdivovatelia vyčítali, že na koncertoch pôsobí unavene, akoby vystupoval doslova nasilu a z povinnosti. Peter svojou reakciou na kritiku viacerých zaskočili. So svojim fanúšikmi sa dostal doslova do konfliktu.

Ešte v apríli minulého roka šokovala fanúšikov správa o rozpade legendárneho Desmodu, a to po dlhých 23 rokoch. Až štyria členovia kapely sa rozhodli odísť od speváka Mária Kulyho Kollára (51). A aj keď sa spočiatku zdalo, že rozdelenie prebehne v pokojnej atmosfére, opak bol pravdou a na scéne sa zrazu objavili dva Desmody.

Začala sa vojna o túto značku, ktorá za roky získala poriadnu silu. Ostré výmeny názorov nenechali na seba dlho čakať a napriek snahe dohodnúť sa mimo pojednávacej miestnosti napokon skončili rozdelení hudobníci na prvostupňovom súde v Banskej Bystrici. Ten rozhodol jasne.

Okolo Borisa Kollára (57) je veľmi rušno. Barbora Richterová (34) má totiž predsedu parlamentu poriadne v zuboch. Matka Artura (11) a Aarona (5 mes.), ktorej už praskli nervy a povedala priamo, ako to v skutočnosti funguje. Dokonca sa odhodlala na vážny krok.

Kollár sa bráni a tvrdí, že sa o všetkých stará viac ako ukážkovo. O vážnych nezhodách, ktoré má Richterová s multioteckom Kollárom, otvorene porozprávala pre denník Nový Čas.