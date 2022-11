Bývalá modelka Mirka Luberdová sa nezdá: Mólo ju už neživí! Keď to zbadáte, budú sa vám zbiehať slinky

Bývalá modelka, dnes vyhľadávaná výživová poradkyňa Mirka Luberdová (37) pripravila pre Nový Čas niekoľko zdravých jesenných receptov. Jej snahou je ukázať, že aj zdravé stravovanie nemusí byť príliš drahé.

“Jeseň je typická tekvicami. My radi používame hokaido a maslovú tekvicu. Maslová tekvica je fantastická na použitie v slaných aj sladkých pokrmoch. Skúste si z nej pripraviť raňajkové lievance. Tekvicovými haluškami ulahodíte malým aj veľkým. Na večeru môžete pripraviť placky. V diétnejšej forme so strúhaným zelerom alebo zemiakmi. Používať v kuchyni sezónne potraviny je nielen zdraviu prospešné, ale aj cenovo praktickejšie,” hovorí Mirka Luberdová.



Mäso zriedkavejšie, ale kvalitné



Ak máte chuť na mäso zvoľte z bio chovu, kde sú zvieratá kŕmené bez antibiotík a v dobrom zdravotnom stave. Tak sa do vás nedostanú nielen spomínané antibiotiká, ale ani stresové hormóny. Je cenovo náročnejšie, ale lacnejšou cestou sa dopracujete k zdravotným komplikáciám, ktoré vás vyjdú oveľa drahšie. Doprajte si radšej kvalitné mäso a zriedkavejšie, ako často a nekvalitné mäso.



Orechy a semienka znížia množstvo zjedeného



Kvalitné tuky skúste doplniť mixovaním vhodne spracovaných orechov a semien, ako slnečnica či tekvicové semienka. Pomixované orechy a semená v strave zvýšia ich sýtivosť, takže skonzumujete nielen menšie množstvo, ale bude nutrične bohatšie a pre telo výživné. Nezabúdajte orechy pred spracovaním namočiť, aby ste zvýšili ich ľahšiu vstrebateľnosť a zbavili ich plesní.

Neplytvajte olejmi, kupujte radšej menšie balenia



Oleje kupujte v menších baleniach, aby nezoxidovali a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu. Na jeseň a v zime jedzte menej surovej zeleniny. Nezabúdajte na vlákninu v podobe celozrnných potravín a množstva zelenej zeleniny. Oveľa chutnejšie sú spracované sparením alebo rýchlym blanšírovaním s kúskom masla a pridaných čerstvých korenín alebo cesnaku. Podporia správny mikrobióm, za čo sa vám celé telo odvďačí. Nezabúdajte ani na dostatočné pitie vody.

Ochutený jogurt



Ak máte radi jogurty, kúpte si čistý grécky alebo kefírový jogurt a dochuťte ho lyžicou orieškového masla alebo orechmi, ovocím či ovsenými vločkami so škoricou, vanilkou či medom. Vždy je to lepšia voľba ako dochutené jogurty alebo rôzne termixy. Nevynechávajte zdravé sacharidy. V potrave potrebujeme všetky zložky - cukry, tuky, bielkoviny, len to treba voliť správne.

Polievka ako hlavný chod



Pokiaľ nie ste vegáni, tak zeleninová polievka s vajíčkom a napríklad celozrnnými cestovinami dokáže skvelo zasýtiť, a to aj ako samostatný hlavný chod.



