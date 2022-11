Zas ako za starých čias: McCartney ním bol na turné pred 50 rokmi, teraz legendárny autobus ožil!

Veľkolepý návrat po 50 rokoch! Autobus, ktorým sir Paul McCartney (80) absolvoval v roku 1972 turné po Európe, bol zdĺhavo zrenovovaný do pôvodnej podoby. Stačí vziať gitaru a vyraziť!

Po rozpade The Beatles si McCartney založil novú kapelu Wings s americkým bubeníkom Denny Seiwelom a britskými hudobníkmi Henrym McCulloughom a Dennym Laineom. V lete 1972 si zobrali upravený poschodový autobus a vyrazili ním do Európy. Vzali so sebou aj svoje rodiny, McCartneyho sprevádzala jeho manželka Linda. Užívali si najmä horné podlažie, ktoré bolo vybavené posteľami, matracmi a vakmi na odpočívanie.

Po skončení turné autobus striedal majiteľov. Pred pár rokmi ho nadšenci našli v Španielsku a vrátili do Británie. Teraz sa po 16-mesačnej renovácii v dielňach Simon Morris Thorpe v Essexe skvie v pôvodnej kráse.