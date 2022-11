Porotcovia Česko Slovensko má talent zhodnotili 10. ročník: Takéto tipy na víťazov by ste nečakali!

Obľúbená šou Česko Slovensko má talent je len krok pred ukončením jubilejného 10. ročníka. Po celý čas boli súťažiaci „talenťáci“ pod drobnohľadom prísnych porotcov. Práve ich sme sa spýtali, ako hodnotia túto sériu, ktoré vystúpenie ich najviac za­ujalo a tiež, či už majú tip na víťaza. Kto by to teda mal podľa nich vyhrať mastnú sumu 40-tisíc eur?

Jakub Prachař (39): Videli sme dobre namiešanú zmes



V šou sme opäť videli dobre namiešanú zmes. Pre mňa sú tie najlepšie kúsky úkazy, ktoré naozaj nemôžete nikde vidieť. Jedným z nich bol český vynálezca Ján Matras. Všetci sa nám smejú, že sme národ domácich majstrov, ale to, čo tento človek vymyslel, je skutočne nevídané. Ten nám ukázal, čo presne náš národ charakterizuje.

Ten stroj, ktorý vytvoril, bola úplná blbosť, stálo ho to brutálne veľa času a nikto to, pravdaže, nemá. Takíto vynálezcovia ma neskutočne bavia. Na druhej strane môžem vyzdvihnúť svoj zlatý buzzer - duo Trial Boyz, ktorí tiež predviedli to, čo sme v talente ešte nevideli. A som zvedavý na finále, keďže mi sľúbili nové kúsky. Nuž a tip na víťaza? Žiadny nemám.

Diana Mórová (50): Vždy niekto prekvapil



Je to ako rozprávka Soľ nad zlato. Máte malú soľničku a myslíte si, že tam už nič nie je. Ale pritom je tam viac a viac. Človek si myslí, že už nikto neprichádza, že čo môžeme vidieť a zažiť. A pritom vždy niekto príde, očarí nás, prekvapí a máte pocit, že toto ste naozaj nevideli alebo nepočuli. Myslíte si, že sa daný vystupujúci na niekoho podobá, ale zistíte, že nie, on je originál... Toto mal 10. ročník. Mal naozaj veľké talenty.

Určite ma zaujalo vystúpenie B Unique Crew. Sú to tanečníci, ktorým som dala zlatý buzzer. Ich vystúpenie bolo niečo, čo sa len tak nevidí. Bola v ňom ich história, láska, priateľstvo, to, čo sa len tak nevidí, iná kultúra. Tiež sa mi páčilo, s akou pokorou a láskou ho robili. Práve to bolo to, čo ma dostalo. Tiež by som vypichla Tiffany Tiger. Ona ako éterická bytosť ma veľmi zaujala svojím vystúpením, humorom, ako na sebe zamakala. Vryla sa mi do srdca a páčilo sa mi, aký progres urobila.