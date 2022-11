Čo to zas stváral Bača v šou Pečie celé Slovensko? Jedna súťažiaca kvôli nemu skončila bez zubov!

V nedeľnej epizóde šou Pečie celé Slovensko opäť nebude núdza o zábavu. Tentokrát sa moderátori Juraj Bača a Milan „Junior“ Zimnýkoval pustia do modelovania pier pre originálny výtvor súťažiacej Táničky určený na rozlúčku so slobodou. Kým amatérska pekárka predvedie pri modelovaní neuveriteľnú zručnosť, Juraj Bača staví na originalitu. A aký bude výsledok? To si pozrite vo videu a určite si nenechajte ujsť dychberúce pekárske výtvory už túto nedeľu o 20.30 h na Jednotke v šou Pečie celé Slovensko!