Túži kráčať v otcových šľapajach? Mladý Kramár v tom má jasno: Takto vidí svoju hereckú kariéru!

Mnohí si najmladšieho syna Maroša Kramára Marka (14) pamätajú najmä ako malého Jurka zo seriálu Búrlivé víno. Dnes je však zo rozkošného blondiačika tínedžer, ktorý má jasnú predstavu o svojej budúcnosti!

Obľúbený herec Maroš Kramár je otcom troch detí, ktoré má dnes s už bývalou manželkou Natašou Nikitovou. Práve ich najmladší syn Marko okúsil po vzore otca herecký svet a pred pár rokmi zahviezdil v markizáckom seriáli Búrlivé víno po boku Juraja Loja a Nely Pociskovej.

Na malého Marka dnes môžeme zabudnúť, pretože z neho vyrástol mladý muž, ktorý sa čoraz viac podobá na svojho slávneho otca. Marko tentokrát prijal ponuku zahrať si v obľúbenom seriáli Pán profesor, kde sa objaví ako jeden z opitých žiačikov na párty, ktorá sa bude konať na gymnáziu Staromestská.

Marko, ktorý sa na televíznych obrazovkách ukázal po dlhšom čase si natáčanie podľa vlastných slov naplno užil: „Natáčanie Pána profesora bolo veľmi príjemné, najmä kvôli kamarátskemu prostrediu a uvoľnenej nálade,“ prezradil s tým, že v súčasnosti svoje pôsobenie pred kamerami vníma diametrálne odlišne, ako v minulosti: „Na toto natáčanie som pozeral úplne inak, ako keď som natáčal Búrlivé víno hlavne kvôli tomu, že som odvtedy dosť vyrástol. Keď som bol menší, veľmi som nad tým nerozmýšľal a iba som si užíval zábavu, ktorú mi natáčanie prinieslo. Teraz som to bral viac vážne, ale aj tak som si to veľmi užil. Pri natáčaní Búrlivého vína som veľmi nerozmýšľal nad tým, čo sa deje a o čom vlastne dané epizódy sú. Tým, že som už starší, tak som si to začal viac uvedomovať,“ zdôveril sa.