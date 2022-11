Oscarová herečka aj naďalej bojuje so zákernou chorobou: Priznáva, že už sa nebojí umrieť

Známa americká herečka prežíva náročné odobie. V septembri oznámila, že má non-Hodgkinov lymfóm a musí podstúpiť chemoterapeutickú liečbu. Po dvoch mesiacoch aktualizovala svoj stav a tvrdí, že sa cíti byť veľmi silná.

Reč je o herečke známej aj kvôli kultovej úlohe vo filme podľa komiksovej predlohy s názvom Barbarella. Jane Fonda sa snaží cvičiť, čo jej vraj pomáha zvládať negatívne symptómy chemoterapie. Zatiaľ po nej neprišla o vlasy. „Nestrácam vlasy. Necítim nevoľnosť. Týždeň, kedy dostanem chemoterapiu, je ťažký, ale potom sa cítim dobre. Cítim sa veľmi silná,“ odkázala magazínu People osemdesiatštyriročná hviezda.

Jane tiež priznala, že sa nebojí umrieť. „Prežila som dobrý život. Žila som produktívny a zmysluplný život. A umieranie je súčasťou života. Dúfam, že môžem byť príkladom pre mladých ľudí, aby sa nebáli starnúť. Ale musíš sa o seba starať, čo robím aj teraz. Dokonca aj v dňoch, keď dostanem chemoterapiu, stále cvičím. Je to pomalé a nie je to, čo to bývalo, ale napriek tomu sa hýbem a udržujem silná,“ uviedla ďalej Jane, ktorá by mala tento rok osláviť už 85. narodeniny.