Má 218 kilogramov a obrovský strach zo smrti: Peter bude v Extrémnych premenách bojovať o holý život!

Strach zo smrti. Ten viedol štyridsať ročného Petra Hlavatého k tomu, aby sa prihlásil do šou Extrémne premeny. Peter trpí vážnou srdcovou arytmiou a na to, aby doslova unikol hrobárovi spod lopaty, musí schudnúť značnú časť svojej extrémnej váhy.

Peter Hlavatý je otcom dvoch malých detí. Vo voľnom čase sa venuje výrobe hudobných nástrojov, mandolín. Na tie si vo voľnom čase aj rád zahrá spoločne s kapelou. Lásku k hudbe u neho vybudoval jeho otec.



Lekári mu dali stopku



Práve počas toho, ako sa venoval tomu, čo najviac miluje, mu prišlo zle a skončil na nemocničnom lôžku: „Raz sme boli s ocinom hrať a mne ostalo zle tak, že sa to nevedelo vrátiť do normálu. Skončilo to tak, že z koncertu ma odviezli do nemocnice a tam som sa dozvedel, že teda s definitívnou platnosťou je to srdcová arytmia,“ začína svoj príbeh Peter, ktorému sa podarilo dostať do poradovníka na operáciu v Národnom ústave srdcových chorôb. Tam mu však lekári dali stopku.

„Povedali mi, že mám takú nadváhu, že ma operačný stôl neunesie. Jednoducho povedali schudni a my ťa zoperujeme,“ hovorí Peter, ktorý pred začiatkom šou nepoznal svoju skutočnú váhu: „Meriam cez dva metre a váha je určite cez dvesto kilogramov. Teda mám váhu, ktorá je do 200 a zakaždým mi zahlási ERROR, tak neviem presne tú váhu. Cítim, že je to veľký problém.“