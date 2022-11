Americká herečka a speváčka Jennifer Love Hewitt (43) už dávnejšie vymenila lesk reflektorov za rodinné zázemie.

V roku 2013 sa vydala za herca Briana Hallisaya, s ktorým vychovávajú tri deti. Hviezda filmov ako Pred svadbou nie!, Láska na druhý pokus či Tropická búrka dáva na prechádzke s rodinou pred slušivými kostýmami prednosť pohodlným teplákom a teniskám.

Jej návrat do šoubiznisu by mohla naznačovať rodinná komédia z minulého roku Pups Alone: A Christmas Peril. Necháme sa prekvapiť...