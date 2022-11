Televízny hit sa vracia po takmer 20 rokoch: Po Honzíkovi Novotnom si bude hľadať nevestu ďalší boháč!

Vráti sa šou, ktorá na Slovensku nemá konkurenciu! Písal sa rok 2006, keď televízia Markíza doslova vyvolala ošiaľ romantickou šou Nevesta pre milionára. Slovenky uchvátil šarmantný a majetný Mníchovčan Honzík Novotný (43), ktorý si hľadal nežnú polovičku.

Reality show lámala rekordy sledovanosti aj vďaka škandálom, o ktoré nebola počas vysielania núdza. Markíza sa rozhodla oprášiť tento formát a priniesť ho divákom späť na obrazovky po dlhých 17 rokoch! Pred tvorcami však stojí ťažká úloha: kto nahradí blondiaka Honzíka s tučným kontom?

Otázka „Přijmeš moji růži?“ doslova zľudovela a bude sa ozývať opäť. Šou Nevesta pre milionára diváci milovali. Jej štart si pred rokmi nedalo ujsť viac ako milión divákov, čo sa doposiaľ žiadnej reality šou v našich končinách nepodarilo. Hviezdou bol Honzík Novotný, ktorý mal vtedy 28 rokov a zbožňovali ho nielen tie dievčatá, ktorým rozdával ruže pred kamerami, ale aj tie, ktoré ho sledovali zo svojich gaučov.

Spoznávanie, romantické zbližovanie, vzplanutia, ale tiež klamstvá, intrigy či zakopnutia by sa mohli vrátiť na obraz v novom šate. „Markíza plánuje pre budúci rok návrat jedného z najúspešnejších formátov - vo svete známom ako The Bachelor,“ potvrdila svoje plány televízia. Tá je, čo sa detailov týka, na slovo skúpa, no podľa zdroja z televízie, by sa mala šou začať točiť začiatkom roka 2023.