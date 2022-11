Dcéra svetoznámej návrhárky Izabelka mala skončiť na vozíčku: Krívajúca modelka očarila aj Alberta II.

Napriek hendikepu žne úspech na svetových pódiách. Módna návrhárka Renáta Kliská (53) zasvätila do modelingu aj svoju dcérku Izabelu (18), ktorá má za sebou niekoľko operácií a takmer ostala pripútaná na invalidnom vozíku.

Mladá slečna sa však nevzdala, bojuje ako lev a s mamičkou precestovala kus sveta a v metropolách s hrdosťou nosí jej modely na módnych prehliadkach. V sobotu bude predvádzať na prehliadke na Slovensku.

Uznávaná módna návrhárka z módneho domu La Rena začala šiť pre bábiky v 6 rokoch a v puberte to už boli šaty pre seba. Potom prišla pauza, vyštudovala zahraničný obchod a naplno ju takmer 7 rokov zamestnala dcérka Izabelka, ktorá začala mať ako dvojmesačná vážne zdravotné problémy. „Mala som takmer bezproblémové tehotenstvo. Keď mala dcérka 8 týždňov, všim­la som si, že niečo s ňou nie je v poriadku, a potom to už išlo. Šesť rokov sme strávili viac v nemocnici a po liečeniach ako doma,“ prezrádza nadaná žena, ktorá je rada, že Izabelku na liečení v Kováčovej postavili na nožičky a neostala odkázaná na invalidný vozík.

Renáta si svoj sen s navrhovaním začala plniť po nociach, keď už jej dcérka mala za sebou niekoľko náročných operácií hlavičky a nožičiek. „Kreslila som na papier, a keď to ona videla, chytila ma za ruku a povedala: ,Mami, ja to zvládnem a raz po tom móle pre­jdem.‘ Mala pravdu, mala také odhodlanie a silu, že po 2 rokoch to skutočne splnila,“ hrdo opísala odhodlanie dcéry. Ako desaťročná Izabelka vystupovala pred 900 ľuďmi v Cannes a nemala strach. „Ja som mala re­špekt, ona ma chytila za ruku a išli sme. Svojím prirodzeným šarmom a detskosťou si získala všetkých,“ doplnila talentovaná návrhárka, ktorá s dcérou precestovala takmer celý svet a predstavili sa na mólach v Miláne, Ríme, Monaku či v Dubaji.

V januári Izabela zažiarila na parížskom týždni módy. „Keď som povedala organizátorom, že chcem, aby dcérka predvádzala moje modely, vysmiali ma. Mali choreografa, ktorý povedal, že nie som normálna, lebo tam chcem poslať dieťa, ktoré kríva. Zobral ju do parády, a keď Izabelka prešla po móle a zožala obrovský potlesk, on plakal,“ hovorí Renáta. Cieľavedomá dievčina očarila aj monacké knieža Alberta II., ktorý jej miesto 20 minút vyčleneného času venoval vyše hodiny.