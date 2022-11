Manželia zasvätili život spravodajstvu: Hlásateľka a režisér sa v práci stretli za bývalého režimu

Svoj život zasvätili rozhlasovému a televíznemu spravodajstvu. Hlásateľka Andrea Bugošová (72) a jej manžel, režisér Ladislav Pilz (80) patrili vždy medzi najlepších z najlepších. Osobnosti, ktoré sa výrazne podpísali pod predrevolučné spravodajstvo, pozná najmä staršia generácia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Niekomu môže prekážať, že boli súčasťou spravodajstva totalitného režimu. Lenže ten si sami nevybrali, podstatné je, že svoju prácu robili na najvyššej profesionálnej úrovni. V spoločnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa si zaspomínali na novembrové udalosti z roku 1989.

Ako si spomínate na začiatok svojej režisérskej kariéry?

Ladislav: Začiatkom 70. rokov, keď sa začala normalizácia, začalo sa veľmi vážne uvažovať o odchode všetkých starých, skúsených redaktorov zo spravodajstva. Stalo sa to, že tí, čo to vedeli robiť, tí museli odísť. Buď im to bolo odporúčané, alebo odišli sami, lebo nemohli robiť. To isté sa vlastne stalo aj po Nežnej revolúcii. S nástupom roku 1989 sa vymenilo osadenstvo takým spôsobom, že nastúpili ľudia, ktorí o spravodajstve, o publicistike, o športe nevedeli takmer nič.

Andrea: V roku 1972 ma vzali na trvalý pomer do televízie ako hlásateľku. Hlásatelia z rozhlasu chodili čítať naživo všetky spravodajské šoty do televízie. Takže keď sa uvoľnilo miesto, Laci povedal – veď zoberte Bugošku, tá sem chodí čítať správy, má skúsenosti so živým vysielaním!

Mimochodom, kde ste sa potom osobne bližšie spoznali?

Ladislav: Rozhlas mal chatu na Seneckých jazerách a ja som tam dovolenkoval s kolegom. Prišla tam Andrejka s kamarátkou a padla mi do oka. Ale vtedy som si k nej nedovolil, v tom čase som bol ženatý. Desať rokov sme spolu robili ako kolegovia v spravodajstve, ale ani som sa jej nedotkol! (úsmev)

Viac o tom, ako manželia prežívali adrenalínové zážitky, búrlivú dobu a nástrahy režimu, si môžete prečítať v Novom Čase Nedeľa!