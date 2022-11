Nová erotická love story skúma hranice lásky: Príbeh pikantného experimentu, ktorý sa ľahko vymkne z rúk

Foto Video

Do kín prišla nová erotická love story, ktorá pred divákov kladie otázku ich postoja k otvoreným vzťahom. Paradoxné je, že vo chvíli, keď tvorcovia začali písať scenár, to ešte príliš veľká téma nebola. Tak to aspoň tvrdí Hanka Vagnerová, ktorá vo filme nielen účinkuje, ale je aj spoluautorkou scenára.