Speváčka Katka Koščová si prechádza krízou viery: Jej postoj k LGBTI je jednoznačný!

Speváčka Katka Koščová (40) má za sebou niekoľko rán osudu, ale zároveň množstvo príležitostí na radosť a vďaku. Tou prvou je manžel Michal, s ktorým sa pozná viac ako 20 rokov a je jej kópiou i protistranou zároveň. Ďalšou sú deti Adamko (9) a Anička (4) a ostatná rodina, a tiež zázemie verných fanúšikov.

V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako sa jej žije na východe, ako majú s manželom rozdelenú domácnosť, čo jej spôsobovalo bolesť na duši a tiež, na čo sa momentálne najviac teší.

Azda väčšina spevákov, ktorí naštartovali svoju kariéru, odchádza na západ Slovenska, kde majú viac príležitostí rozvíjať sa. Vy ste sa rozhodli ostať na východe. Prečo?

Lebo tu som doma. Tu som zakorenená, na východe mám všetko a najmä všetkých, ktorých potrebujem. Žijú tu moji rodičia, sestra s rodinou, všetci najbližší kamaráti. Myslím, že je prirodzené, že ma to ťahalo tam, kde cítim podporu, kde sú ľudia, bez ktorých si svoj život neviem predstaviť.

Ako vnímate svoje pracovné príležitosti v porovnaní s tým, keby ste boli na západe?

Ja si myslím, že pri mojej práci je úplne jedno, či žijem na východe, severe, juhu alebo západe. Hrávame koncerty, čiže tak či tak cestujeme. Nikdy som to, že žijem na východe, nevnímala ako hendikep. Žije tu aj Katka Knechtová, No Name sú tiež v Košiciach...

Raz hráme tu a raz tam, čiže je jedno, odkiaľ vyrážame. Dôležité je žiť na mieste, kde sme doma. Ja som sa narodila v Prešove a tu mi je dobre. Mám tu krásnu sociálnu bublinu, ktorú si vážim a som za ňu nesmierne vďačná.

Ako vnímate svoje postavenie na slovenskom hudobnom trhu?

Mám veľmi dobrý pocit z toho, že som presne tam, kde by som chcela byť. Robím to, čo ma baví, s ľuďmi, ktorých mám rada, bez kompromisov. To je veľké šťastie. A aj napriek tomu, že nerobíme mainstream, máme svoje publikum, ktoré je fantastické. Ľudia si kupujú lístky na naše koncerty, stále si kupujú naše albumy. Veľmi si to vážim, lebo viem, že to nie je samozrejmosť. Najmä po posledných dvoch rokoch.