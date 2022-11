Kňažko v Inkognite poriadne perlil, no počkajte na Hudáka: Pikantný vtip o učiteľke všetkých odrovnal

Medzi celebritných hádačov v relácii Inkognito tentoraz zasadne aj herec Milan Kňažko, ktorý so sebou prinesie aj dávku dobrej zábavy. O vtipy opäť nebude núdza, no divákov dostane aj historka moderátora Vlada Voštinára s Kňažkom. Na záver to zaklincuje Michal Hudák, ktorý svojím pikantným vtipom o učiteľke rozosmeje skutočne všetkých. Presvedčte sa o tom vo videu a nezabudnite tiež sledovať Inkognito v pondelok o 21.40 na JOJ-ke.