Jason Momoa nemá hanbu: Pred šokovaným moderátorom ukázal holý zadok! V posilke nedrie nadarmo, posúďte sami

Herec Jason Momoa sa narodil na Havaji a v krvi mu kolujú gény pôvodných obyvateľov týchto ostrovov. Počas televíznej talk show Jimmyho Kimmela sa teda rozhodol ukázať divákom, ako vyzerá tradičný mužský odev Havajcov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bedrové rúško zvané malo tvorí len výstrižok látky visiaci nad pohlavnými orgánmi, zadok zakrýva len úsporný pruh látky obopínajúci telo. Presne v tomto outfite sa Jason ukázal počas priameho prenosu a zožal búrlivý potlesk.

Momoa ohromil fanúšikov, keď sa vyzliekol do havajského bedrového rúška uprostred rozhovoru s Jimmym Kimmelom. Hviezda z filmu Aquaman, ktorá sa narodila v Honolule, sa objavila v show, aby propagovala svoj nový film Slumberland. Momoa v ňom hrá výstrednú postavu, ktorá sprevádza mladé dievča svetom snov.

Keď sa moderátor Kimmel spýtal Jasona na to, čo mal na sebe v nedávnom videu na Instagrame, v ktorom šiel loviť tuniaka pruhovaného, ​​Momoa vysvetlil: „To je tradičné malo, to je to, čo nosia Havajci.“

Na Kimmelovu otázku, či je také oblečenie pohodlné, herec odpovedal: „Ach môj bože, áno! Už ma vlastne nebaví nosiť oblečenie. Som v ňom každý deň. Nosím ho stále.“ Aby to dokázal, vstal a začal si pomaly vyzliekať sako a hodvábnu košeľu. Keď sa vyzliekol takmer do naha a mal na sebe len "malo", otočil sa chrbtom, aby divákom ukázal zadok!