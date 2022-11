DJ Mairee sa aj roky po hrozivej autonehode dáva stále dokopy: Má však pomoc! Ďakujem, že ste

V roku 2017 sa stal DJ Mairee účastníkom dopravnej nehody, ktorá na prvý pohľad vyzera naozaj hrôzostrašne. Avšak mladý hudobník neprestával bojovať a z ťažkých zranení sa dostal. Nebol na to však sám, mal značnú pomoc.

Šťastím v nešťastí by sa dalo nazvať to, ako pred rokmi skončil DJ Mairee po nehode na D1. V osudné ráno len 19-ročný vodič za volantom luxusného auta pravdepodobne dostal mikrospánok, narazil do pred ním idúceho kamióna a odrazil sa do zvodidiel. V spomínanom aute sa viezol práve DJ Mairee, vodič a vodičov brat.

Najvážnejšie sa pri nehode zranil Mairee, ktorý bol vo veľmi vážnom stave. Po nehode ho museli z auta vystrihávať a následne začali lekári bojovať o jeho život. Tri dni strávil mladík v umelom spánku v nemocnici.

Našťastie lekárom sa ho podarilo zachrániť, aj napriek tomu, že istý čas strávil na vozíku, momentálne už chodí a teší sa dobrému zdraviu. "Táto nehoda ovplyvnila môj život vo všetkých smeroch," vyjadril sa pre Nový Čas DJ Mairee v roku 2018, len pár mesiacov po desivej nehode. Po nešťastí sa začal viac venovať rodine, priateľom a svojmu osobnému životu. Priznal, že pred nehodou bol jeho život primárne o práci. Do budúcna sa už chce tomuto vyhnúť.