Herec z legendárnych Priateľov šokoval verejnosť: Som starý narkoman zahnaný do kúta!

Americký herec Matthew Perry je najznámejší vďaka svojej úlohe Chandlera Binga v komediálnom seriáli Priatelia. Známy je aj jeho celoživotný boj so závislosťou od liekov a alkoholu.

Práve nekonečná slučka opakujúcej sa liečby a závislostí je hlavným námetom jeho memoárov nazvaných Friends, Lovers and the Big, Terrible Thing (Priatelia, milenky a tá veľká, príšerná vec), ktoré vyšli v prvom novembrovom týždni.



Toto je Matthew Perry v číslach



Od svojich 26 rokov žil striedavo v centrách pre liečbu závislostí a mimo nich. Štrnásťkrát bol na odvykačke. Päťdesiatšesťkrát absolvoval detonačný program - prvýkrát vo svojich 26 rokoch, dva roky po tom, ako naskočil do desať rokov nakrúteného seriálu Priatelia. Podstúpil 14 operácií a viac ako 6000 sedení Anonymných alkoholikov, aj keď v jeho prípade anonymita nepripadala do úvahy, napísal denník The Washington Post.

Perryho memoáre sú napísané s neriedenou úprimnosťou po desaťročiach snahy udržať svoje problémy v tajnosti. "Som starý narkoman zahnaný do kúta," povedal novinárom tridsaťpäťročný Perry usadený v hotelovej izbe v Tribeke, tri dni po oficiálnom vydaní memoárov. "Mám úzkostné stavy s prímesou depresie," dodal

Terapie



Perry, ktorý chodil na terapiu od svojich 18 rokov, teraz v knižke prezrádza mená aj to, koľko ho počas rokov liečba závislosťou stála. Zveruje sa s historkami o impotencii aj praskajúcich vreckách po kolostómii; o tom, ako dal kopačky Júlii Robertsovej a o svojej neopätovanej láske k Jennifer Anistonovej. A predovšetkým s neukojiteľnou túžbou po sláve, ktorá súperila s jeho túžbou po práskoch a alkohole.