Jennifer Aniston otvorene prehovorila o neúspešných pokusoch o umelé oplodnenie: Prekvapivé slová!

Herečka Jennifer Aniston začala o deťoch uvažovať neskôr ako je bežné. Otehotnieť chcela, až už bola neplodná. Rozhodla sa vyskúšať asistovanú reprodukciu, ale nikdy to nevyšlo. Celé tie roky ju zraňovalo, keď sa v bulvári špekulovalo o tom, že „konečne“ čaká dieťa. V 53 rokoch sa akejkoľvek snahy počať potomka vzdala.

Herečka rozhodne tvrdí, že vôbec neľutuje, že nebude mať vlastné deti. „Tu som dnes. Loď zakotvila. Vôbec to neľutujem. Vlastne cítim trochu úľavu, pretože už nie je žiadne ďalšie, môžem? Možno. Možno. Možno,“ priznala predstaviteľka Rachel z kultového seriálu Priatelia.

„Už na to nemusím nikdy myslieť. Prešla som si umelým oplodnením, píla čínske čaje a ďalšie veci. Skúsila som kvôli tomu všetko. Dala by som všetko za to, keby mi v minulosti niekto povedal, nechaj si zamraziť vajíčka, dopraj si to. Človek to jednoducho nedomyslí,“ zverila Jennifer Aniston magazínu Allure.

Bývalá manželka hercov Brada Pitta a Justina Therouxa prežívala najhoršie časy keď mala okolo tridsiatky. „Na konci mojich tridsiatych alebo štyridsiatych rokov som prešla naozaj ťažkými vecami, a keby sa to nestalo, nikdy by som nebola tým, kým som. Snažila som sa otehotnieť. Bola to pre mňa náročná cesta, cesta, ktorá mala viesť k dieťaťu,“ odhaľuje ďalej Anistonová v interview.

Opäť pripomenula, ako veľmi ju zraňovalo, keď ju kvôli tomu, že nemá deti, označovali za sebeckú kariéristku. S odstupom času tak hovorí, že sa konečne cíti slobodná a necíti žiadny tlak. Dostavila sa úľava.