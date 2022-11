Herečka Denisa Juhos roky budovala kariéru v New Yorku: Slovensko je pre obyvateľov zložitá krajina!

Herečka Denisa Juhos strávila sedem rokov v zámorí, kde sa zdokonaľovala v hereckom prejave, bojovala o prvé úlohy a získavala cenné skúsenosti. Tesne pred koronakrízou sa vrátila domov, aby odštartovala svoju európsku kariéru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V zámorí žila, študovala herectvo a poctivo drela dlhých sedem rokov. „Začínala som tam ako všetci ostatní úplne od nuly a mala som počas prvých piatich rokov tri roboty, aby som zvládala platiť školu a newyorské nájomné hrozne malého bytu.“ Musela tiež prejsť tvrdým imigračným procesom a tri roky nevidela nikoho z rodiny.

„Slovensko je pre obyvateľov zložitá krajina, veľmi sa tu súdi človek podľa veku, podľa kariéry, či má muža, či má deti... Vlastne podľa všetkého. Chcem len povedať: nenechajte ostatných, aby vám diktovali, čo máte robiť so svojím životom. Je veľmi krátky a je len jeden. Treba vedieť, čo vás robí šťastných, a potom si ísť za tým. V akomkoľvek veku môžete začať žiť svoje sny kdekoľvek na svete. V New Yorku bola v mojej triede herečka, ktorá s tým začala v 83 rokoch po tom, čo jej zomrel manžel. Volá sa Mary Lu, dodnes natáča a je perfektným príkladom toho, že život je príliš krátky na to, aby ste ľutovali, že ste niečo nespravili, neskúsili to, po čom ste vždy túžili. Takže držím palce a choďte do toho!“

Herečka v rozhovore prezradila, čím všetkým si prešla v USA, ako na jej odchod reagovali jej najbližší, aký bol návrat na Slovensko, ale aj to, ako sa jej podarilo preraziť v Taliansku. To všetko si môžete prečítať v Novom Čase Víkend!