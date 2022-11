Rapper Ye znovu lieta v problémoch: Po tom, ako ho opustili známe značky bude čeliť súdu!

V poslednej dobe je americký rapper veľkým sústom pre americké médiá. Na základe jeho tvrdení, ktoré boli označené ako antisemistické, mal blokované účty na sociálnych sieťach a rozviazali s ním spoluprácu známe značky športového oblečenia. To však nie je všetko! Kanye "Ye" West si teraz zavaril niečím iným.

Kanye West si zjavne neurobil žiadnu láskavosť tým, že nahral svoju spoluprácu s Andre 3000 „Life Of The Party“ na Stem Player. Pieseň je totiž teraz v centre súdneho sporu podaného nahrávacou spoločnosťou, ktorá vlastní slávnu skladbu od KRS-One's Boogie Down Productions. Informuje o tom portál TMZ.

Podľa právnych dokumentov, ktoré získala TMZ Hip Hop, spoločnosť tvrdí, že vlastní autorské práva na ikonickú diss skladbu BDP „South Bronx“ a tvrdí, že Ye nikdy nedostal povolenie na samplovanie skladby, keď vydal bonusovú skladbu „Donda“ na Stem Playeri.

Spoločnosť tiež tvrdí, že Ye a jeho obchodný partner Alex Klein predali približne 11 000 Stem Playerov za prvých 24 hodín od vydania, pričom vyzbierali približne 2,2 milióna dolárov. Na použitie vzorky vraj nikdy nedostali povolenie, aj keď spoločnosť pôvodne uviedla, že tím Ye oslovili, aby sa pokúsili získať licenciu.