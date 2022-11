Viki Ráková prehovorila o vzťahoch s Maďarmi: Kvôli postave Ildikó ma skoro ukameňovali!

Do šou Tvoja tvár znie povedome vôbec nechcela ísť, no nakoniec ju vyhrala. Herečka Viki Ráková (41) nám prezradila, ako vníma svoj triumf a komu držala palce. Mama dvoch synov vysvetlila, prečo sa necítila dobre v Maďarsku, kde s rodinou žila, aj to, prečo netúži po dcérke.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Spomínate si ešte na moment, keď vás oslovili do šou Tvoja tvár znie povedome? Aká bola vaša reakcia?

Povedala som nie! Vedela som, že v šou, kde sa spieva a tancuje, sa nebudem cítiť komfortne. Netušila som ani, kto všetko tam bude so mnou vystupovať... Upokojila som sa tým, že som si myslela, že tam nebudú iba speváci.

Manžel mi tiež povedal, aby som do tejto šou určite išla, že tam bude zábava, ktorú milujem. Tak som si povedala, že to skúsim. Keď som sa dozvedela, kto tam so mnou bude účinkovať, skoro som odpadla, pretože okrem mňa a Simonky Salátovej to boli samí speváci. Nadobudla som pocit, že to bude trapas, ale našťastie nebol.

Čo bolo pre vás najťažšie?

Najťažší bol určite ten krátky čas, ktorý sme mali na prípravu, ale v podstate bolo ťažkých veľa vecí, lebo som veľmi dlho netancovala, nespievala a bola som dlhý čas aj mimo divadla. V podstate okrem natáčania Susedov som hrala len v pár vážnejších predstaveniach. V jednom som dokonca aj spievala, ale na skúšanie sme mali dva mesiace a boli v tom aj korepetície. V Tvoja tvár znie povedome bola jedna spevácka, jedna herecká a jedna tanečná skúška.

Ako reagovali vaši synovia Bendegúz (7) a Benjamín (3)? Skúšali ste čísla aj doma?

To nie, na to som sa necítila. (smiech) Vždy vedeli, akú pesničku budem spievať, tú sa so mnou učili a pospevovali sme si ju spolu. Staršieho syna to veľmi zaujímalo, pýtal sa ma na všetko a hodnotil, či to bude dobré alebo trápne a veľmi mi držal palce. Dovolila som im pozerať, ak som vystupovala medzi prvými štyrmi číslami, potom už museli ísť spať.

Pýtali sa ma, na čom sa smejem alebo čo som povedala, keď so mnou robil Martin Nikodým rozhovor. Vedia po slovensky, ale keď rozprávame rýchlo, tak ešte všetko nezachytávajú. Celé to so mnou prežívali a manžel mi tiež veľmi držal palce, celý čas mi bol veľkou oporou a krásne sa staral o deti aj o domácnosť.