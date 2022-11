Fanúšikovia filmov o známom čarodejníkovi smútia: Zomrel herec († 98) zo ságy o Harrym Potterovi

Herec zomrel v pondelok (7.11.) vo veku 98 rokov, informovala v utorok (8.11.) agentúra AP. Celým menom Leslie Samuel Phillips sa narodil v Tottenhame v severnom Londýne. Študoval herectvo, tanec a rečníctvo na britskom konzervatóriu Talianie Contiovej.

We are incredibly sad to hear of the passing of the wonderful Leslie Phillips who voiced the Sorting Hat with such inimitable wit and style in the Harry Potter films. pic.twitter.com/gcqsIT2T3j