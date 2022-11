Mimoriadne srdcervúce Extrémne premeny: Otec tragicky zahynul, mama sa upila na smrť a podpálila byt

Viktória Veselá. Ďalšia účastníčka Extrémnych premien má síce priezvisko, ktoré nesie pozitívny náboj, no osud jej veľa pozitivity nenadelil. Od svojej puberty sa musela postaviť na vlastné nohy a začať sa starať sama o seba.

Viktória má síce len dvadsaťtri rokov, no jej osud mal trpkú príchuť. Jej mama sa už pred jej narodením rozišla s otcom kvôli vážnemu problému s alkoholom. ,,Rodičia sa rozviedli, keď som nebola na svete. Bolo to viac-menej za to, že mamina pila a veľa sa hádali a nechceli, aby to videli deti, tak radšej išli od seba.“

Počas svojej puberty sa však rozhodla, že by svoj život chcela zmeniť a vykročiť za lepšími zajtrajškami: ,,Keď som mala asi štrnásť, tesne pred pätnástkou, som sa rozhodla, že by som chcela ísť bývať k tatinovi. Tešila som sa na to, že ma čaká lepší život u otca, u ktorého sa nemusím strachovať, čo bude na ďalší deň, lebo sa o mňa postará a má ma rád,” opisuje svoj príbeh Viktória, ktorej sa vyhliadky na pozitívnejší život rozpadli zo dňa na deň. ,,V piatok sme sa dohodli, že už môžem ísť k nemu po tom mesiaci a on vlastne v sobotu zomrel. Mal haváriu na motorke,” opísala svoj neľahký príbeh Viktória.