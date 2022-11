Ďalšia rana v živote Ruženky z Extrémnych premien: Kým ona trénovala, manžel ju podvádzal!

Štyridsaťpäťročná Ružena Prvá, ďalšia účinkujúca v šou Extrémne premeny, sa počas jedného roka bude pasovať nie len so svojou nadváhou, ale aj s ďalším úderom od svojho neľahkého života. Manžel sa jej počas šou priznal k nevere!

Ruženka je žena, z ktorej na prvý pohľad cítiť smútok, nespokojnosť a nedostatok sebavedomia. Vo svojom trojizbovom byte v Leviciach žije spolu so svojimi dcérami z predošlého manželstva a aktuálnym manželom, s ktorým tvoria pár niekoľko rokov. Ani druhé manželstvo jej však neprinieslo radosť. Dnes žije opäť v nešťastnom a nefungujúcom partnerskom vzťahu, v ktorom sú hádky na dennom poriadku.

,,Naše manželstvo je teraz v kríze, keď príde domov tak sa len hádame v poslednej dobe, nie je to pekný vzťah," priznáva Ruženka, ktorá si nepamätá, kedy sa so svojim manželom naposledy smiala. Problém však vidí najmä v sebe a krízu vo vzťahu pripisuje svojej nadváhe: ,,Myslím si, že ja kazím celý vzťah. Myslím si, že nespí so mnou v posteli, nemáme spolu žiadny milenecký vzťah, lebo asi som tučná,“ hovorí.



Osobný bankrot

Stotridsaťtri kilová Ruženka mala so svojou váhou problém už pri prvom vzťahu: ,,Už vtedy som mala nadváhu, nabrala som to pri tehotenstvách,“ hovorí s tým, že problémy v jej živote sa začali postupne kopiť a ona si siahla na úplne dno: ,,To manželstvo sa rozpadlo, rozpadol sa vzťah, mala som podnikanie, rozpadlo sa podnikanie. Dostala som sa do osobného bankrotu, do finančných problémov. Veľké problémy som mala vtedy. Tak som sa asi vyžrala,“ priznala sa so slzami v očiach pred televíznymi kamerami. Ruženka však postupom času spoznala svojho terajšieho manžela a keď si už myslela, že jej svitá na dobré časy, prišli ďalšie problémy a priberanie...

Neveru priznal cez telefón

Už pri prvom zoznámení sa s Ruženkou bolo cítiť, že túži po zmene. Na jednej strane zmätená a nešťastná manželka, na druhej strane odhodlaná žena, sa do Extrémnych premien prihlásila s tým, že so svojim životom musí konečne niečo urobiť. Jej najväčšou motiváciou bola dcéra, ktorú čaká stužková slávnosť: ,,Dcéra bude mať o dva roky stužkovú, chcela by som, aby sa za mňa nemusela hanbiť, lebo som také monštrum.“

Ruženka preto neskrývala radosť z toho, že si ju Maroš do šou vybral. Počas bootcampu ju však nemilo prekvapil telefonát od jej manžela, ktorý sa jej priznal k opätovnej nevere. ,,Po telefonáte s dcérou sa so mnou manžel rozprával no a priznal sa mi k ďalšej nevere. Neviem, čím som si to zaslúžila, neviem sa sústrediť na cvičenie, neviem sa uvoľniť. Nevedela som sa sústrediť na cvičenie, nevedela som nič robiť, nevedela som, s kým sa mám poradiť," vyznala sa zo svojich pocitov Ruženka, ktorú v Extrémnych premenách čaká dlhá a neľahká cesta za spokojným životom.