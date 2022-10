Títo dvaja chcú vystúpiť pred divákmi na pódiu? Nič falošnejšie ste ešte nepočuli!

Šou Tvoja tvár znie povedome sa blíži do finále. V deviatom kole si spolu strihnú duet aj Karol Tóth s Janou Kovalčíkovou, ktorá je pre herca viac-menej vianočným darčekom. Ibaže im to spolu akosi neladí. Do hry však vstupuje Juraj Kemka, ktorého viac ako výkon zaujímajú práve Vianoce. A čo urobí nakoniec, rozviklalo aj samotnú Janku, ktorá sa Karola zdesene pýta: "Nemal nás niečo naučiť?" Ako ich vystúpenie nakoniec dopadne, sledujte v semifinálovom kole šou Tvoja tvár znie povedome v nedeľu o 20.30 na Markíze.